El clima en La Rioja este viernes será único, comenzando el día con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas matutinas oscilarán entre los 6°C y 21.1°C. A pesar de la ausencia de precipitaciones durante la mañana, la humedad alcanzará hasta un 40%, manteniendo el ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avanza el día, las condiciones climáticas seguirán siendo favorables. Aunque el cielo se mantendrá un tanto nuboso, las temperaturas llegarán hasta un máximo de 21.1°C. No se prevé lluvia, manteniéndose el día seco. La velocidad del viento máxima alcanzará unos 21 km/h, brindando una brisa fresca que moderará las temperaturas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Si planeas salir, considera llevar una capa ligera para la mañana debido a las bajas temperaturas que pueden sentirse frescas. Además, utiliza protección solar si vas a estar al aire libre durante la tarde, ya que aunque las temperaturas no sean excesivas, el sol puede irradiar considerablemente bajo el cielo parcialmente despejado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:18 y se pondrá a las 18:35, brindando la oportunidad de disfrutar de aproximadamente diez horas de luz diurna. Aprovecha estas horas para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparte por cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.