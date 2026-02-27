Pronóstico del tiempo para hoy en Mendoza

Este viernes 27 de febrero de 2026, en Mendoza se presentará un día con cielo parcialmente nuboso, lo que generará una atmósfera agradable durante toda la jornada. Las temperaturas fluctuarán entre una mínima de 6.6°C y una máxima que podría alcanzar los 17.5°C. Se espera que el día transcurra sin precipitaciones significativas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas permanecerán similares. El cielo mantendrá su tendencia parcialmente nubosa, lo que puede ofrecer algunas ventanas de sol esporádicas. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 11 km/h, manteniendo un ambiente estable y sin cambios extremos. La humedad relativa se mantendrá en un nivel razonable durante todo el día, favoreciendo así actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:34 y se ocultará a las 18:35, brindando una excelente oportunidad para disfrutar de un espléndido día con casi 10 horas de luz. La luna por su parte, hará su aparición en el cielo después de la puesta del sol, añadiendo un encanto especial a la noche mendocina.