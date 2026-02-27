Pronóstico del tiempo para hoy en Neuquén

Esta mañana en Neuquén, el clima será mayormente despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, lo que significa una mañana fresca para la región. Durante el día, se espera que el sol se mantenga presente, creando condiciones agradables para cualquier actividad al aire libre. Sin embargo, no dejes de llevar un abrigo ligero a mano debido a las temperaturas frescas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que avanza el día, las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 17°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y los vientos se mantendrán en dirección predominante del oeste con una velocidad máxima de 13 km/h y ráfagas de hasta 27 km/h. La humedad se situará entre el 35% y 70%, lo cual es un nivel moderado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026

El amanecer se producirá a las 08:47, mientras que el atardecer está previsto para las 18:16. Veremos una luna menguante que hará su aparición al amanecer a las 17:28 y se pondrá a las 08:22.