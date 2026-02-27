Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 27 de febrero de 2026
Clima actual
Pronóstico del tiempo en la mañana en Río Negro
En la mañana de este viernes en Río Negro, se prevé cielos nubosos. La temperatura mínima será de 6.8°C, alcanzando una máxima de 17.1°C hacia el mediodía. El clima estará influenciado por vientos moderados que soplarán a una velocidad máxima de 43 km/h, lo que puede ocasionar una sensación térmica más fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
A lo largo de la tarde y noche, el clima se mantendrá con condiciones similares, con vientos que persisten y una humedad relativa del 82%. El sol se ocultará alrededor de las 17:51, con una entrada de la noche más fresca debido a la mínima registrada.