En Tucumán, el clima durante la mañana se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 8.5°C y los 22.4°C en esta jornada. Esta mañana, el viento soplará con una velocidad media de 22 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La humedad se mantendrá alrededor del 68%, haciendo que el aire se sienta algo húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y la noche, el clima continuará con una tendencia de cielos parcialmente nubosos en Tucumán. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22.4°C, así que es recomendable usar ropa ligera durante el día. Por la noche, las temperaturas descenderán, por lo que se sugiere llevar una chaqueta ligera si se planea salir. La humedad sigue siendo significativa, lo que podría afectar aquellos con condiciones respiratorias.