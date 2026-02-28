Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de febrero de 2026
Clima Pronóstico
Este sábado 28 de febrero de 2026, el clima en Chubut presentará condiciones variables. Durante la mañana, se prevé que el día comience con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que estarán cercanas a los 7.3°C, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. Recuerde ajustar su vestimenta para comenzar el día cómodo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut
Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 14.7°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. El viento se sentirá con más fuerza a lo largo del día, alcanzando velocidades máximas de hasta 31 km/h. No se espera que haya precipitaciones significativas, lo que lo convierte en un momento adecuado para realizar actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026
El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:49, mientras que se despedirá a las 17:51. Este ciclo de luz proporcionará suficiente tiempo para aprovechar el día.
Este es un día perfecto para explorar los paisajes de Chubut bajo un clima benevolente.