Este sábado 28 de febrero de 2026, el clima en Chubut presentará condiciones variables. Durante la mañana, se prevé que el día comience con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que estarán cercanas a los 7.3°C, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. Recuerde ajustar su vestimenta para comenzar el día cómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 14.7°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. El viento se sentirá con más fuerza a lo largo del día, alcanzando velocidades máximas de hasta 31 km/h. No se espera que haya precipitaciones significativas, lo que lo convierte en un momento adecuado para realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:49, mientras que se despedirá a las 17:51. Este ciclo de luz proporcionará suficiente tiempo para aprovechar el día.

Este es un día perfecto para explorar los paisajes de Chubut bajo un clima benevolente.