Clima para el sábado.

En Jujuy, Amanecerá con un clima fresco y temperaturas mínimas cercanas a los 4.2°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso a lo largo de la mañana, con vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 10 km/h. No se esperan precipitaciones significativas durante las primeras horas del día, lo que proporcionará una agradable mañana para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, el clima alcanzará su temperatura máxima de 18.4°C. Las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos parcialmente nublados y vientos moderados. Ya al caer la noche, se espera que las temperaturas bajen ligeramente, pero no son esperadas precipitaciones. Este clima estable y fresco es idóneo para encuentros al aire libre o una caminata relajante.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer en Jujuy será a las 7:26 AM, mientras que el sol se pondrá a las 6:41 PM, brindando un amplio margen de luz para disfrutar del día en esta hermosa provincia.