Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de febrero de 2026
Clima en Mendoza
Resumen del Clima
Hoy en Mendoza, el clima estará dominado por condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 6.6°C, mientras que las máximas rondarán los 17.5°C. Podría ser un buen día para actividades al aire libre, pero llevar un abrigo ligero sería recomendable al inicio del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Al caer la tarde, la nubosidad continuará, sin embargo, se prevé que las temperaturas se mantendrán agradables y estables, alcanzando los 17.5°C. A medida que la noche avanza, la temperatura bajará gradualmente. La humedad se mantendrá baja, con un índice máximo del 62%. Los vientos esperados serán suaves, con una velocidad que podría alcanzar los 11 km/h.
Recomendamos tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es baja, lo que asegura un día seco para quienes planean salir. El ambiente se sentirá cómodo y agradará tanto a locales como a visitantes que busquen disfrutar del aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026
Observaciones astronómicas para hoy: el amanecer tendrá lugar a las 08:34, mientras que el atardecer se espera a las 18:35. Es un día propicio para disfrutar del paisaje que ofrece la región mendocina con su peculiar belleza panorámica.
La jornada será propicia para actividades turísticas y paseos en la naturaleza, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para el sol del mediodía.