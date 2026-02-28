Resumen del Clima

Hoy en Mendoza, el clima estará dominado por condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 6.6°C, mientras que las máximas rondarán los 17.5°C. Podría ser un buen día para actividades al aire libre, pero llevar un abrigo ligero sería recomendable al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Al caer la tarde, la nubosidad continuará, sin embargo, se prevé que las temperaturas se mantendrán agradables y estables, alcanzando los 17.5°C. A medida que la noche avanza, la temperatura bajará gradualmente. La humedad se mantendrá baja, con un índice máximo del 62%. Los vientos esperados serán suaves, con una velocidad que podría alcanzar los 11 km/h.

Recomendamos tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es baja, lo que asegura un día seco para quienes planean salir. El ambiente se sentirá cómodo y agradará tanto a locales como a visitantes que busquen disfrutar del aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026

Observaciones astronómicas para hoy: el amanecer tendrá lugar a las 08:34, mientras que el atardecer se espera a las 18:35. Es un día propicio para disfrutar del paisaje que ofrece la región mendocina con su peculiar belleza panorámica.

La jornada será propicia para actividades turísticas y paseos en la naturaleza, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para el sol del mediodía.