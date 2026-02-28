Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de febrero de 2026
Clima en Salta
Hoy en Salta, el clima presenta características interesantes. Durante la mañana, se espera un día con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima en torno a los 7.5°C, lo que representa un comienzo relativamente fresco del día. Es un momento ideal para actividades al aire libre antes de que las temperaturas empiecen a elevarse.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
A medida que avance el día hacia la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 45.6°C. El cielo se mantendrá con intervalos nubosos. Se espera que la humedad relativa ronde el 86%, lo cual podría incrementar la sensación de calor, así que es aconsejable mantenerse bien hidratado y, en lo posible, evitar la exposición solar directa durante las horas pico.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026
El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:03 AM, proporcionando la luz inicial para las actividades matutinas. Finalmente, se ocultará a las 06:00 PM. Una puesta de sol que, dada la nubosidad, puede ofrecer un espectáculo visual agradable.
Es importante mencionar que los vientos durante el día tendrán una velocidad media de aproximadamente 5 km/h, lo que contribuye a una percepción térmica un poco diferente al real. Sin embargo, a lo largo de la jornada, las rachas de viento no serán demasiado impactantes, permitiendo un desarrollo de actividades sin mayores complicaciones.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta
Considerando las condiciones climáticas generales del día, se recomienda usar ropa ligera, mantenerse accesibles al agua y usar protector solar, especialmente en las horas en que las temperaturas son más elevadas. A su vez, para aquellos que empeñan en ejercitarse al aire libre, hacerlo en las horas tempranas o luego del atardecer puede ser una alternativa más saludable.