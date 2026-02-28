Hoy en Salta, el clima presenta características interesantes. Durante la mañana, se espera un día con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima en torno a los 7.5°C, lo que representa un comienzo relativamente fresco del día. Es un momento ideal para actividades al aire libre antes de que las temperaturas empiecen a elevarse.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 45.6°C. El cielo se mantendrá con intervalos nubosos. Se espera que la humedad relativa ronde el 86%, lo cual podría incrementar la sensación de calor, así que es aconsejable mantenerse bien hidratado y, en lo posible, evitar la exposición solar directa durante las horas pico.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:03 AM, proporcionando la luz inicial para las actividades matutinas. Finalmente, se ocultará a las 06:00 PM. Una puesta de sol que, dada la nubosidad, puede ofrecer un espectáculo visual agradable.

Es importante mencionar que los vientos durante el día tendrán una velocidad media de aproximadamente 5 km/h, lo que contribuye a una percepción térmica un poco diferente al real. Sin embargo, a lo largo de la jornada, las rachas de viento no serán demasiado impactantes, permitiendo un desarrollo de actividades sin mayores complicaciones.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Considerando las condiciones climáticas generales del día, se recomienda usar ropa ligera, mantenerse accesibles al agua y usar protector solar, especialmente en las horas en que las temperaturas son más elevadas. A su vez, para aquellos que empeñan en ejercitarse al aire libre, hacerlo en las horas tempranas o luego del atardecer puede ser una alternativa más saludable.