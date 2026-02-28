En la clima de hoy en Tierra del Fuego, las temperaturas tendrán un rango que fluctúa entre **-0.6°C** como mínima y **2.9°C** como máxima. La jornada empezará con un cielo parcialmente nuboso y una sensación de frescura debido a las bajas temperaturas. A medida que el día avanza, no se esperan precipitaciones significativas, por lo que puede considerar realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, pero las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando el mínimo esperado al caer la noche. Los vientos soplarán con una velocidad media de **22 km/h**, lo que aumentará la sensación térmica del aire frío. La humedad estará presente, pero controlada, facilitando así las actividades al aire libre, aunque el abrigo no será un complemento opcional, sino necesario.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Se recomienda vestir con ropa de abrigo adecuada para soportar las bajas temperaturas. Además, mantener un paraguas a mano podría ser útil en caso de sorpresivas ráfagas de viento con humedad. Para quienes planean permanecer al aire libre, la hidratación también será clave, a pesar del clima frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 09:54 am, permitiendo un día relativamente largo para la temporada. Por ende, planifique sus actividades al aire libre durante la luz del día. La puesta del sol será a las 17:12, extendiendo las horas de claridad hasta el atardecer.