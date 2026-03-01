Condiciones meteorológicas para hoy en la mañana

En la mañana de este domingo en Río Negro, el clima se presentará principalmente parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de los 6.8°C, mientras que las máximas podrían alcanzar los 17.1°C. Los vientos serán suaves, con una velocidad que oscilará alrededor de los 11.9 m/s, creando un ambiente fresco durante estas primeras horas del día. No se esperan precipitaciones significativas, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y la noche, las condiciones continuarán siendo parcialmente nubosas con temperaturas que podrían mantenerse en el mismo rango. A medida que avanza el día, el viento podría intensificarse levemente, llegando a ráfagas de hasta 23 km/h. La humedad relativa del aire se mantendrá en un rango moderado, ofreciendo condiciones bastante confortables para la estancia en exteriores. Se recomienda estar atento a cambios bruscos de tiempo, aunque no se pronostican lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de marzo de 2026

Los entusiastas de la astronomía podrán observar los eventos celestes programados para hoy. El amanecer está previsto para las 08:33, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:51. Es una oportunidad excelente para admirar el cielo despejado y disfrutar del final del día con vistas panorámicas.