Este domingo 1 de marzo de 2026, el clima en San Juan comenzará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas que alcanzarán los 9.2°C. Se espera una brisa suave por la mañana, con vientos que podrían alcanzar los 7 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las condiciones continuarán con cielos mayormente nubosos. La temperatura máxima será de alrededor de 20.4°C. La velocidad del viento podrá aumentar ligeramente, llegando a los 11 km/h como máximo. Al llegar la noche, la nubosidad podría disiparse un poco, ofreciendo cielos despejados en algunas regiones.

Recomendamos a los habitantes de San Juan mantenerse hidratados debido a la humedad que puede llegar al 61%, y si planean actividades al aire libre, tener en cuenta los cambios en la intensidad del viento y las posibles lluvias

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 1 de marzo de 2026

El amanecer está previsto para las 08:29 y el atardecer será a las 18:37, ofreciendo una jornada de luz moderada. Aproveche estos horarios para realizar actividades al aire libre antes de la caída del sol.