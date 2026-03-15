En la mañana en Tucumán, se experimentará un clima clima parcialmente nublado, con una temperatura mínima en 8.5°C. La humedad relativa se mantendrá en torno al 41%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 7 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas de hasta 11 km/h. Esta suave brisa ayudará a mantener el ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que transcurra la tarde en Tucumán, el cielo seguirá parcialmente nublado, con temperaturas llegando a un máximo de 22.4°C. El viento será más notorio, con ráfagas de hasta 11 km/h, manteniendo una sensación de frescura en el ambiente. Para la noche, se espera que las condiciones climáticas continúen igual, con temperaturas más bajas pero cómodas para las actividades nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 15 de marzo de 2026

El primer contacto del sol con el cielo será a las 8:06, con el atardecer esperado a las 18:35. Esto ofrece unas horas prolongadas de luz para disfrutar al aire libre. Además, la luna saldrá a las 17:56 y se ocultará a las 7:33 del día siguiente, ofreciendo a los observadores del cielo una buena ventana para contemplar su belleza.