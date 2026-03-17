Pronóstico del tiempo para hoy en Córdoba

En la mañana de este martes, Córdoba tendrá un clima que estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 7.3°C, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero al salir de casa. No se esperan precipitaciones durante la mañana, lo que favorece un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 21.9°C, generando una jornada templada e ideal para actividades al aire libre si el tiempo lo permite. Se estima que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 19 km/h, lo cual podría refrescar un poco el ambiente. No se pronostica lluvia para el resto del día, por lo que el paraguas puede quedarse en casa hoy.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 17 de marzo de 2026

Hoy, el sol salió a las 08:12 y se espera que se ponga a las 18:21. Esta ventana diurna será la oportunidad perfecta para aprovechar las actividades que requieren luz solar, considerando siempre las medidas de seguridad para el cuidado de la piel.