En las primeras horas de este lunes, el clima en la Ciudad de Buenos Aires se presenta con cielos parcialmente nubosos y la temperatura mínima alcanzará los 8.6°C. A lo largo de la mañana, es importante tomar precauciones ya que la humedad se mantiene algo elevada en 62%. Se recomienda vestir en capas para adaptarse a posibles cambios de temperatura. La velocidad del viento aumenta ligeramente, con ráfagas que podrían llegar hasta los 8 km/h. Para acceder a más información sobre el clima, consulta este enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Ya entrada la tarde, las temperaturas subirán, situándose en una máxima de 16°C. El día continuará con cielos cubiertos en gran parte, y el viento proveniente del norte podría intensificarse, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Hacia la noche, la temperatura se mantendrá agradable debido a la moderada humedad y condiciones secas ya que no hay previsiones de lluvias. Las condiciones óptimas podrían ser ideales para una caminata al aire libre siempre y cuando se esté preparado ante cualquier cambio inesperado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de abril de 2026

Hoy, el día comenzará oficialmente con el amanecer a las 07:28 AM, brindando un inicio templado a la jornada. Mientras tanto, el atardecer está previsto para las 05:50 PM, ofreciendo un amplio margen de horas de luz para disfrutar del aire libre y cumplir con tareas al exterior.