Esta mañana, en Córdoba, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.3°C. A lo largo de la mañana, no se esperan precipitaciones, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas. La sensación climática se complementará con vientos leves.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, la máxima alcanzará los 21.9°C, con una humedad relativa de hasta el 54%. Aunque el cielo continuará parcialmente cubierto, la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula. Durante la noche, se espera que el cielo continúe en estas condiciones, brindando una excelente oportunidad para actividades al aire libre. Es recomendable mantenerse hidratado debido a los niveles moderados de humedad.