Estado del clima en Corrientes

En Corrientes, el día se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas. La madrugada comenzó con 8.2°C y se espera que alcancen los 18.8°C hacia el mediodía. Los vientos estarán soplando desde diferentes direcciones a una velocidad de hasta 12 km/h, proporcionando una sensación de frescura en el ambiente. La humedad se mantendrá en niveles altos, alcanzando un máximo del 94% durante las horas más frías del día, mientras que el índice de precipitación predice que no se espera lluvia durante las primeras horas de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin previsión de lluvias. Las temperaturas descenderán gradualmente después de la puesta del sol, oscilando entre los 15°C y 18°C. Los vientos continuarán soplando moderadamente, aunque con menor intensidad, y las condiciones meteorológicas se mantendrán estables hasta la medianoche, cuando la temperatura comenzará a descender de nuevo.