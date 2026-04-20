En la mañana de hoy en Entre Ríos, el clima se presentará con condiciones relativamente agradables. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.8°C, ofreciendo un fresco inicio del día. El cielo estará parcialmente nuboso, permitiendo momentos de luz solar intermitente. Se espera que los vientos soplen con una velocidad media de 13 km/h, aportando una ligera brisa matutina. La humedad relativa alcanzará su punto máximo en 82%, lo que podría provocar una sensación térmica algo más fresca de lo registrado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas mostrarán un leve cambio. Las temperaturas aumentarán, alcanzando máximas de hasta 17.2°C, brindando una oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, continuaremos con el cielo parcialmente nuboso, pudiendo observar algunos intervalos de sol. La velocidad del viento se mantendrá constante a 13 km/h, pero no se espera que perturbe significativamente las condiciones generales. Sería recomendable vestir en capas ligeras para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura durante el día. La presión atmosférica seguirá estable, mejorando para la realización de actividades físicas al aire libre.