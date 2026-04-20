Hoy en Jujuy, la clima presentará condiciones mixtas a lo largo del día. Durante la mañana, la temperatura mínima será de aproximadamente 4.2°C, con un ambiente fresco pero parcialmente nuboso. La humedad se mantendrá en niveles moderados cercanos al 46%. Se pronostican vientos con una velocidad máxima de 10 km/h, lo que podría traer cierta frescura al inicio del día. Es recomendable aprovechar el sol matutino, ya que este podría ofrecer una ventana de tiempos más despejados antes de que las nubes comiencen a cubrirse.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas mejoren levemente, con una temperatura máxima de 18.4°C. Aunque el cielo seguirá mayormente nublado, la probabilidad de precipitaciones es baja, lo que sugiere un clima más seco que húmedo. El viento alcanzará un máximo de 13 km/h en ráfagas, manteniendo un ambiente apacible. La puesta de sol está programada para las 18:41 horas, cerrando el día con un atardecer tranquilo. Manténganse preparados para posibles cambios en el clima debido a la cobertura nubosa variable que se espera.