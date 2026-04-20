En La Pampa, el clima promete ser tranquilo durante la mañana de este 20 de abril de 2026. El amanecer está programado para las 08:25 con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas serán frescas, con un mínimo de 7.1°C. A lo largo de la mañana, los vientos del noreste soplarán con una velocidad moderada de hasta 14 km/h, manteniendo una sensación térmica agradable para quienes salen temprano a realizar sus tareas diarias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, las condiciones no variarán drásticamente. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C durante las horas más cálidas del día. El crepúsculo comenzará a partir de las 18:08, mostrando aún un cielo con algunas nubes, aunque sin amenazas de lluvias. Los vientos continuarán en su dinámica de 14 km/h, lo cual podría eliminar parte del efecto de calor moderado durante este tiempo. Es importante tener en cuenta la humedad, que alcanzará hasta un 79%, lo que podría dar una ligera sensación de bochorno hacia el final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de abril de 2026

El día comenzará con el amanecer a las 08:25, aportando un inicio templado y visualmente despejado para quienes disfrutan del brillo matinal. El ocaso se producirá a las 18:08, completando así un ciclo de observaciones astronómicas básico para este día.