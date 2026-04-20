Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de abril de 2026
Clima diario
En La Pampa, el clima promete ser tranquilo durante la mañana de este 20 de abril de 2026. El amanecer está programado para las 08:25 con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas serán frescas, con un mínimo de 7.1°C. A lo largo de la mañana, los vientos del noreste soplarán con una velocidad moderada de hasta 14 km/h, manteniendo una sensación térmica agradable para quienes salen temprano a realizar sus tareas diarias.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
A medida que avance el día hacia la tarde y noche, las condiciones no variarán drásticamente. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C durante las horas más cálidas del día. El crepúsculo comenzará a partir de las 18:08, mostrando aún un cielo con algunas nubes, aunque sin amenazas de lluvias. Los vientos continuarán en su dinámica de 14 km/h, lo cual podría eliminar parte del efecto de calor moderado durante este tiempo. Es importante tener en cuenta la humedad, que alcanzará hasta un 79%, lo que podría dar una ligera sensación de bochorno hacia el final del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de abril de 2026
El día comenzará con el amanecer a las 08:25, aportando un inicio templado y visualmente despejado para quienes disfrutan del brillo matinal. El ocaso se producirá a las 18:08, completando así un ciclo de observaciones astronómicas básico para este día.