Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy:

Hoy, el clima en La Rioja se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que alcanzarán máximas de 21.1°C. Durante la mañana, la sensación será fresca con una temperatura mínima de 6°C. El día comenzará con humedad elevada, rondando el 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, las condiciones continuarán similares, con cielos mayormente despejados. Las temperaturas se mantendrán agradables, y la velocidad del viento será moderada, alcanzando hasta 10 km/h. En la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, pero el tiempo seguirá siendo estable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de abril de 2026

El sol sale a las 08:18 y se pone a las 18:35, ofreciendo un día de moderada duración.

Nota: Se recomienda a los residentes y visitantes mantenerse hidratados y utilizar protector solar si planean realizar actividades al aire libre.