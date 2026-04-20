Este lunes 20 de abril de 2026 en Salta, nos espera un inicio de día con un clima caracterizado por un cielo parcialmente nublado y temperaturas mínimas de 3.4°C. La máxima alcanzará los 21.2°C, lo que nos permitirá disfrutar de un clima fresco a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el clima mantendrá su característica parcialmente nubosa. Las temperaturas seguirán siendo cómodas y agradables, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin impedimentos. El viento soplará con una velocidad media de aproximadamente 8 km/h, ofreciendo un ambiente apacible sin fuertes corrientes de aire.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 20 de abril de 2026

Hoy el amanecer será a las 8:03 AM, mientras que el ocaso se dará a las 6:40 PM. Esto nos proporciona suficientes horas de luz diurna para aprovechar el día al máximo.

Recordar que el porcentaje de humedad se mantendrá en niveles moderados, proporcionando condiciones óptimas para quienes tienen actividades al aire libre.