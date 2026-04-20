Para clima durante la mañana de hoy en Santiago Del Estero, se prevé un cielo despejado. Las temperaturas rondarán entre los 9.5°C y podrían alcanzar máximas de 22°C a medida que avance el día. La humedad será notable, alrededor de 63%, complementada con vientos que pueden alcanzar hasta 26 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán entre los 49.2°C, con vientos que disminuirán en intensidad pero seguirán presentes a una velocidad máxima de 16 km/h. La humedad continuará alta, sobre 63%.