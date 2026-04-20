Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 20 de abril de 2026
Clima del Día
Para clima durante la mañana de hoy en Santiago Del Estero, se prevé un cielo despejado. Las temperaturas rondarán entre los 9.5°C y podrían alcanzar máximas de 22°C a medida que avance el día. La humedad será notable, alrededor de 63%, complementada con vientos que pueden alcanzar hasta 26 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
En la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán entre los 49.2°C, con vientos que disminuirán en intensidad pero seguirán presentes a una velocidad máxima de 16 km/h. La humedad continuará alta, sobre 63%.
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