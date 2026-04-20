Pronóstico del tiempo para la mañana en Tierra Del Fuego

Durante la mañana de este lunes 20 de abril de 2026, el clima en Tierra Del Fuego se mantendrá parcialmente nuboso. Se pronostican temperaturas mínimas de alrededor de -0.6°C y se observará una humedad en el ambiente de aproximadamente el 96%. Los vientos estarán presentes a lo largo del día con una velocidad media de 11 km/h, por lo que será adecuado tomar precauciones al salir al exterior.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, se espera que el cielo continúe con nubosidad variable y la temperatura máxima alcanzará unos 2.9°C. La probabilidad de precipitación es moderada, por lo que se recomienda llevar contigo un abrigo impermeable. Los vientos podrían aumentar su intensidad llegando a ráfagas de hasta 22 km/h.