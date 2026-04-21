Hoy en Buenos Aires, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de los 5.6°C. Será oportuno llevar una chaqueta al salir por la mañana, ya que aunque la sensación será fresca, no debemos esperar precipitaciones durante este periodo, dado que el riesgo de lluvia es prácticamente nulo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Conforme el día avanza hacia la tarde y noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, pero no habrá precipitaciones significativas. La temperatura máxima se ubicará en torno a los 15.7°C, lo que resulta cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

Se espera una humedad bastante alta alcanzando un máximo del 92%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad media alrededor de 21 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en la jornada.

Es importante mantenerse hidratado y protegerse del viento, especialmente por la tarde. Llevar una ropa ligera pero que te abrigue lo suficiente será ideal para este día en Buenos Aires.