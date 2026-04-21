El clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires presentará una combinación de nubes y claros. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 8.6°C, ideal para comenzar el día con un abrigo ligero. A medida que avancen las horas, se espera que la nube se disipe un poco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, el cielo continuará con algunas nubes dispersas, alcanzando una temperatura máxima de alrededor de 16°C. Los vientos serán ligeros, soplando a una velocidad máxima de aproximadamente 8 km/h. La humedad se mantendrá en un promedio de 62%, lo que hará que el aire sea un poco más caluroso de lo habitual.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de abril de 2026

El amanecer en la ciudad se producirá a las 07:28, mientras que el atardecer está contemplado para las 17:04, ofreciendo un día de duración moderada. Recuerda que durante las primeras horas de la noche, las temperaturas tenderán a descender nuevamente, así que tener una chaqueta a mano es recomendable.