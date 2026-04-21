Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por un ambiente parcialmente nuboso. Durante la mañana, se prevén temperaturas que podrían rondar los 3.4°C. Este aire más fresco estará acompañado por una humedad en el ambiente de hasta el 91%, lo que puede llegar a hacer sentir el día un poco más suave de lo habitual. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 8 km/h, ofreciendo cierta frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán presentando un cielo mayormente nuboso. Las temperaturas podrían elevarse a 21.2°C en el transcurso del día. Sin embargo, las condiciones generales no auguran precipitaciones significativas, manteniendo el día dentro de lo que cabe seco. Los vientos continuarán soplando con similar intensidad, con rachas que podrían alcanzar de 2 a 5 km/h. Aunque el tiempo se mantenga estable, se recomienda no olvidar tener una ropa ligera para la tarde.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, hoy será un buen día para mirar al cielo. El sol hará su salida a las 08:03 hs y se ocultará a las 18:40 hs, ofreciendo condiciones óptimas para disfrutar un matiz de colores durante el atardecer.