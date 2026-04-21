Pronóstico del clima para hoy en San Juan

La jornada en San Juan se presenta con un clima mayormente nuboso por la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas ronden los 9.2°C. No se prevén precipitaciones en este periodo del día, lo que hará que el clima se mantenga estable durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, el clima continúa parcialmente nublado, con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 20.4°C. No se anticipa lluvia para el resto del día, mientras que la humedad relativa máxima se estabilizará en torno al 61%. Los vientos serán moderados, soplando a una velocidad media de hasta 17 km/h, sin variaciones significativas en el patrón climático.