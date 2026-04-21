En San Luis, el clima de este martes 21 de abril de 2026 promete ser parcialmente nuboso con temperaturas agradables. Para la mañana, se anticipa un cielo parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.5°C. No se esperan precipitaciones, aunque la humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 66%. Además, los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, proporcionando un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, las temperaturas subirán hasta alcanzar un máximo de 17.7°C. Nuevamente, no se esperan lluvias y el cielo se mantendrá con intervalos nubosos. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando 36 km/h en ráfagas. En la noche, las condiciones seguirán estables, con cielos parcialmente nublados y una temperatura que irá disminuyendo gradualmente. Es un día ideal para disfrutar las actividades al aire libre, aprovechando la ausencia de precipitaciones.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de abril de 2026

Para aquellos interesados en las condiciones astronómicas, el amanecer en San Luis ocurrirá a las 08:25, mientras que el atardecer se producirá a las 18:24. Este conocimiento sobre los horarios del sol puede ser útil para planificar actividades que dependan de la luz del día.