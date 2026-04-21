Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima mostrará condiciones de tiempo mayormente nublado a lo largo de la mañana. Las temperaturas comenzarán desde un mínimo de 7.9°C, con una sensación de frescura marcada por la humedad que rondará el 40%. Los vientos del noreste soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, lo que puede aumentar la sensación térmica de frío. Se espera que no haya precipitación significativa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, el clima en Santa Fe tenderá a mantenerse con nubes dispersas, mientras que las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.5°C. La humedad disminuye ligeramente, brindando un ambiente más seco. Por la noche, las condiciones permanecerán tranquilas con cielos despejados, proporcionando un final agradable al día. La velocidad del viento se mantendrá estable, sin rafagas notables, lo que permitirá disfrutar de una tarde y noche moderadas.