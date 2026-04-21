Esta mañana en la región de Tierra Del Fuego, el clima se presentará con nubosidad parcial y temperaturas mínimas alrededor de -0.6°C, alcanzando una máxima de 2.9°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, con una humedad que se mantiene en un nivel alto. Se esperan vientos moderados con ráfagas de hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, el clima se mantendrá similar, con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas se mantendrán en rangos bajos, por lo que es recomendable llevar ropa abrigada si planeas salir durante este tiempo. La máxima temperatura en la tarde será de alrededor de 2.9°C y durante la noche las condiciones climáticas no variarán significativamente.

No se pronostican precipitaciones significativas para el día de hoy, lo cual debe brindar cierto alivio a quienes necesiten estar al aire libre. Mantenga su paraguas cerca por si acaso, ya que los cambios climáticos pueden ser inesperados.