Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de abril de 2026
Clima Diario
Pronóstico del tiempo para La Pampa en la mañana
Hoy en La Pampa, el clima será marcado por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que estarán en torno a los 7.1°C al inicio del día. La sensación térmica será agradable y se espera una humedad que podría llegar al 79%. Los vientos soplarán desde el sector oeste a una velocidad moderada de hasta 14 km/h, aportando frescura a la jornada matutina.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
Durante la tarde, el tiempo continuará de manera similar, con una temperatura máxima que alcanzará los 18.4°C. El cielo seguirá parcialmente cubierto, pero sin probabilidades significativas de precipitaciones. La velocidad del viento podría llegar hasta 29 km/h, manteniendo la frescura en el aire. Por la noche, el clima refrescará nuevamente, pero las condiciones meteorológicas seguirán siendo estables y agradables.