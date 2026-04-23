Estado del Clima en Mendoza

Hoy en Mendoza, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.6°C, proporcionando un inicio fresco al día. Se espera que los vientos sean ligeramente moderados, alcanzando una velocidad de hasta 11 km/h. Para obtener más información sobre el clima, visite este enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, la temperatura en Mendoza aumentará ligeramente hasta alcanzar un máximo de 17.5°C. El viento continuará soplando con más fuerza a una velocidad máxima de 13 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 35 km/h. La humedad permanecerá alta durante todo el día, con un porcentaje máximo de 62%. Se recomienda llevar un abrigo ligero si planea salir por la noche, ya que las temperaturas descenderán nuevamente.

En cuanto a fenómenos astronómicos, el sol saldrá a las 8:05 y se pondrá a las 17:52. Estas horas son ideales para disfrutar de observaciones astronómicas o simplemente para apreciar el crepúsculo mendocino.