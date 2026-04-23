Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 23 de abril de 2026
Clima Diario
Estado del Clima en Mendoza
Hoy en Mendoza, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.6°C, proporcionando un inicio fresco al día. Se espera que los vientos sean ligeramente moderados, alcanzando una velocidad de hasta 11 km/h. Para obtener más información sobre el clima, visite este enlace.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Durante la tarde y la noche, la temperatura en Mendoza aumentará ligeramente hasta alcanzar un máximo de 17.5°C. El viento continuará soplando con más fuerza a una velocidad máxima de 13 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 35 km/h. La humedad permanecerá alta durante todo el día, con un porcentaje máximo de 62%. Se recomienda llevar un abrigo ligero si planea salir por la noche, ya que las temperaturas descenderán nuevamente.
En cuanto a fenómenos astronómicos, el sol saldrá a las 8:05 y se pondrá a las 17:52. Estas horas son ideales para disfrutar de observaciones astronómicas o simplemente para apreciar el crepúsculo mendocino.