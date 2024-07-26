La insólita frase de la ministra de deportes de Francia para minimizar el ataque de hinchas marroquíes

La ministra de deportes de Francia. Foto: redes sociales

La ministra de deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, habló sobre lo sucedido en el encuentro entre Argentina y Marruecos, por el torneo Sub 23 de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La ministra de deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, dijo: “Hubo una pequeña intrusión que no debería haber ocurrido, pero que fue bastante bondadosa por parte de los seguidores marroquíes. Luego se entrelazó con un largo tiempo de descuento en el que hubo un poco de dilación en cuanto al arbitraje”.

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Selección Argentina Sub 23 vs. Marruecos. Foto: Reuters.

Selección Argentina Sub 23 vs. Marruecos. Foto: Reuters.

“un pequeño momento de confusión, no quiero negarlo”, agregó sobre el hecho violento, Amélie Oudéa-Castéra.

La ministra explicó que se llevó a cabo una reunión entre el COI y la FIFA, “todo volverá a la normalidad”. El certamen continuará igual y el próximo partido entre Ucrania y Marruecos será “perfecto”.

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Los peligros de sus palabras

Una polémica declaración que enciende las alarmas de todos los deportistas, entrenadores y fanáticos argentinos que no comprenden por qué decidió minimizar los actos violentos en el medio de un partido de fútbol.

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Todo el mundo observó el comportamiento de los fanáticos marroquíes que tiraron una bomba de estruendo en el medio del terreno de juego . La disputa había finalizado en empate 2-2, pero una hora más tarde, el VAR decidió anular la conversión de Cristian Medina y se jugaron los minutos que faltaban. El partido lo ganó 2-1 Marruecos y la polémica no tardó en estallar.

Una situación atípica en el mundo deportivo que finaliza sin ningún tipo de justica para los argentinos que tuvieron que pasar por un tenso momento. El peligró que corrieron los futbolistas dentro del terreno de juego fue un simple “momento de confusión”.