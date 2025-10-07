La Selección Argentina Sub 20 enfrenta a Nigeria en el Mundial: el extenso historial entre ambos países

Los dirigidos por Diego Placente tendrán un duro encuentro eliminatorio este miércoles, con el sueño intacto de querer llegar a la Final en Chile 2025.

La Selección Argentina Sub 20 se enfrenta a Nigeria en Octavos de Final. Foto: EFE

Una vez más, la Selección Argentina y su par de Nigeria se verán las caras mano a mano en el contexto de un torneo internacional. Esta vez será por el cruce de octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025, partido que se disputará este miércoles a partir de las 16.30h.

Ya son varias las veces que argentinos y nigerianos se han enfrentado en partidos de fútbol oficiales, un cruce que ya se volvió toda una “tradición” en Mundiales de la FIFA (los mayores) e incluso en otras competiciones por los puntos.

La Selección Argentina Sub 20 se quiere hacer fuerte ante Nigeria. Foto: EFE

Argentina vs. Nigeria: todos los cruces en competencias oficiales

En total fueron 10 las veces que se enfrentaron estas dos selecciones en Mundiales de la FIFA, también Mundiales Sub 20 y en Juegos Olímpicos. El detalle de estos encuentros arroja ocho victorias argentinas y solo dos nigerianas.

Cruces entre Argentina y Nigeria en Mundiales

Mundial 1994 : Fase de Grupos, Argentina 2- 1 Nigeria .

Mundial 2002 : Fase de Grupos, Argentina 1 - 0 Nigeria .

Mundial 2010 : Fase de Grupos, Argentina 1 - 0 Nigeria .

Mundial 2014 : Fase de Grupos, Argentina 3 - 2 Nigeria .

Mundial 2018: Fase de Grupos, Argentina 2 - 1 Nigeria.

Argentina vs. Nigeria en el Mundial 1994. Foto: Internet

Cruces entre Argentina y Nigeria en torneos juveniles

Mundial Sub 20 2005 : Final, Argentina 2 - 1 Nigeria .

Mundial Sub 20 2023 : Octavos de Final, Argentina 0 - 2 Nigeria .

Juegos Olímpicos 1996 (Atlanta): Final, Argentina 2 - 3 Nigeria .

Juegos Olímpicos 2004 (Atenas): Fase de Grupos, Argentina 2 - 0 Nigeria .

Juegos Olímpicos 2008 (Pekín): Final, Argentina 1 - 0 Nigeria.

Argentina vs. Nigeria en el Mundial 2018.

El de este miércoles será el onceavo enfrentamiento entre ambas escuadras.

Algunos detalles a tener en cuenta en la previa al partido son los siguientes:

Por la selección absoluta (la mayor) se enfrentaron cinco veces. Todos los partidos los ganó Argentina, pero siempre fueron juegos en Fase de Grupos, es decir, no había riesgo de eliminación para ninguno de los dos equipos.

En Mundial Sub 20 se enfrentaron dos veces y ahí el historial está más repartido: una victoria para cada uno y en instancias decisivas.

En lo que respecta a los partidos de eliminación directa como el de este miércoles (incluyendo las finales), Nigeria ha podido imponerse a la Argentina en dos ocasiones: los mencionados Octavos de Final del Mundial Sub 20 2023 (el último antecedente) y la Final de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Nigeria logró ganarle la Final a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Foto: X/@brfootball

En ese sentido, en instancias decisivas, Argentina solo pudo ganarle a Nigeria en dos oportunidades: la Final del Mundial Sub 20 2005 y la Final de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

El fixture de Octavos de Final del Mundial Sub-20 2025

Ya están definidos los cruces de Octavos de Final del Mundial Sub 20. Los cuadros de los encuentros quedaron definidos de la siguiente manera:

Chile vs. México , martes 7 de octubre.

Ucrania vs. España , martes 7 de octubre.

Argentina vs. Nigeria , miércoles 8 de octubre.

Colombia vs. Sudáfrica , miércoles 8 de octubre.

Paraguay vs. Noruega , miércoles 8 de octubre.

Japón vs. Francia , miércoles 8 de octubre.

Estados Unidos vs. Italia , jueves 9 de octubre.

Marruecos vs. Corea del Sur, jueves 9 de octubre.

En caso de pasar los Octavos de Final, la Argentina se enfrentaría al vencedor del duelo Chile (local) y México. Y quizá, si los “papeles” así lo permiten, podría darse un nuevo cruce con Francia en la Final.