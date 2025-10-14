El gesto de Williams en la previa del Gran Premio de Estados Unidos: ¿un guiño para Franco Colapinto?
Franco Colapinto recibió un nostálgico guiño por parte de Williams a un año del circuito de Austin, en esa oportunidad terminó décimo y sumó un punto para el campeonato.
Aquellos buenos momentos se vieron reflejados en el Gran Premio de los Estados Unidos 2024, que quedó anclado en la memoria del joven piloto pilarense como uno de sus mejores momentos de su carrera profesional.
Con esa premisa en mente y en ese contexto, la escudería Williams compartió un video en el que se lo puede ver a Colapinto tras la carrera, cuando él competía para la escudería británica y un mensaje de cariño: “Un frenesí en Austin el año pasado”.
Los resultados obtenidos por Franco Colapinto en el Gran Premio de los Estados Unidos 2024
El viernes ya había dado que hablar al avanzar hasta la SQ3 en la clasificación sprint, superando nada menos que a su compañero de equipo, Alex Albon. Esa actuación le permitió asegurarse el décimo lugar en la grilla para la carrera corta del sábado.
Durante el sprint, finalizó en el duodécimo puesto, dejando una muy buena impresión al mostrar un ritmo sólido y competitivo frente a pilotos con mucha más experiencia.
Sin embargo, en la clasificación general no tuvo la misma suerte y quedó fuera en la Q1. A pesar de eso, Colapinto no bajó los brazos: largó desde el fondo, pero protagonizó una destacada remontada. Con una estrategia acertada y consistencia vuelta tras vuelta, logró escalar posiciones hasta cruzar la meta en el décimo lugar, sumando así su primer punto en el campeonato.
Uno de los momentos más recordados de su fin de semana fue el brillante adelantamiento a Fernando Alonso, una maniobra audaz que no solo le permitió ganar una posición clave, sino que además fue votada como la mejor del año.
Los horarios del Gran Premio de los Estados Unidos 2025
Viernes 17 de octubre
- Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30
- Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15
Sábado 18 de octubre
- Carrera Sprint: 14:00 a 14:30
- Clasificación (para el GP): 18:00 a 19:00
Domingo 19 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: 16:00