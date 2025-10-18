Semifinales de Copa Libertadores y Sudamericana: los árbitros que dirigirán a Racing y Lanús

En la previa de los partidos de ida, se conocieron las ternas arbitrales que impartirán justicia en los certámenes dirigidos por CONMEBOL.

Trofeo de Copa Libertadores y Sudamericana. Foto: NA.

Llegan las esperadas semifinales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que tienen la particularidad de contar con representantes argentinos: Racing y Lanús, respectivamente. En este marco, se conocieron las ternas arbitrales que impartirán justicia en sus encuentros.

Por un lado, Racing quiere meterse a la segunda final de Copa Libertadores de su historia, aunque tendrá un complejo desafío ante Flamengo. El árbitro del partido en Brasil será el venezolano Jesús Valenzuela, de 41 años.

Racing clasificó a las semifinales de Copa Libertadores 2025. Foto: REUTERS

El encuentro se disputará el próximo miércoles 22 de octubre, desde las 21:30. El VAR, por su parte, estará a cargo del ecuatoriano Carlos Orbe, según informó la CONMEBOL.

Con un promedio de 4,92 tarjetas amarillas por partido y una roja cada más de dos encuentros, Valenzuela dirigirá a la “Academia” por primera vez en lo que va del certamen.

Lanús, por su parte, viajará a Chile en busca de conseguir un buen resultado para sellar la clasificación a la final de la Copa Sudamericana en Argentina. El árbitro asignado es el brasileño Anderson Daronco, mientras que el VAR será comandado por Rodolpho Toski, el próximo jueves 23 de octubre desde las 19.

Lanús está en las semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: X Lanús

Al igual que en el caso de Racing, Daronco no ha pitado a Lanús en lo que va del certamen, siendo un réferi habitualmente convocado para partidos de Copa Libertadores. En lo estadístico es algo más permisivo que Valenzuela, con 4,51 amarillas y 0,32 rojas de promedio en toda su carrera.

Cabe recordar que el encuentro se disputará a puertas cerradas, producto de los incidentes ocurridos entre Universidad de Chile e Independiente, que derivaron en la expulsión del Rojo del certamen.

Incidentes entre hinchadas de Independiente y Universidad de Chile. Foto: EFE

Una dupla argentina dirigirá en Copa Libertadores

En Copa Libertadores, habrá una terna argentina a cargo del partido entre Liga de Quito y Palmeiras, con la conducción de Facundo Tello. En Copa Sudamericana, el colombiano Carlos Betancur quedará a cargo de Independiente del Valle – Atlético Mineiro.

Una dupla compuesta por argentinos, con Facundo Tello como principal y Héctor Paletta en el VAR, estará al frente de Liga de Quito y Palmeiras, en la Libertadores.

Copa Libertadores y Copa Sudamericana: la agenda de las semifinales

Copa Libertadores

Flamengo vs. Racing : miércoles 22 de octubre a las 21:30.

Liga de Quito vs. Palmeiras : jueves 23 de octubre a las 21:30.

Racing vs. Flamengo : miércoles 29 de octubre a las 21:30.

Palmeiras vs. Liga de Quito: jueves 30 de octubre a las 21:30.

Copa Sudamericana