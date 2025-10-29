Antes de fin de año, un nuevo restaurante abre en el Monumental: el sitio gastronómico que le hace un guiño a la historia del club
Apenas unos meses después de que Boca Juniors se transformará en el primer club argentino en tener un convenio con Hard Rock para abrir un restaurante a pocos metros del césped de La Bombonera, River Plate espera la apertura de un nuevo sitio gastronómico en El Monumental antes de fin de año.
Al igual que Banda, el restaurante ubicado en la Centenario, y Glorias, situado junto al Museo River, el nuevo restaurante también estará ubicado dentro del Monumental, en este caso sobre Avenida Udaondo, en la zona de la Tribuna Belgrano. Su nombre, 1901, es una clara referencia al año de fundación del club.
Las obras ya iniciaron en el estadio con la colocación del vidrio exterior del espacio, por lo que la dirigencia millonaria proyecta la inauguración para el próximo mes de diciembre.
Cómo son los 11 tragos temáticos de Banda, el otro restaurante de River Plate
Desde que abrió sus puertas el 4 de septiembre de 2023, miles de hinchas sueñan con ir a disfrutar un buen momento en Banda, el restaurante que ofrece unas vistas estupendas del campo de juego del Monumental.
Los comensales que logran llegar a una de sus mesas encuentran la sorpresa más grande en la sección de “Los cocktails Monumentales” de la carta. Allí, se ofrecen unos tragos temáticos espectaculares:
- No fue córner: Johnnie Walker Black, clarificado de peras y frambuesa.
- La Banda: Ron Havana, Lillet Blanc, leche de coco, jugo de ananá, lima y lavanda.
- Tango naranja: Vodka Sernova, Aperol, Maracuyá, jugo de lima y Hesperidina.
- Spritz Monumental: Aperol, jugo de frutos rojos, licor de cassis Bardinet, espumante pro Spritz.
- Fútbol champán: Gin Beefeater, Jugo de limón, almíbar de frutos rojos, Kirsch, Bitter Angostura y espumante.
- La araña que pica: Ron Havana, Cordial de frutilla y especias, Lima, Angostura Bitter.
- Por Dios hacelo Cuevas: Gin Tanqueray, Carpano Bianco, Ananá, Pepino, Strega y Tónica.
- River es el país: Gin Beefeater, Carpano Rosso, Punt e mes, Almíbar de Moras y tónica.
- Napoléon: Ron Havana, Lillet Rose, cointreau, jugo de lima y almíbar simple.