Antes de fin de año, un nuevo restaurante abre en el Monumental: el sitio gastronómico que le hace un guiño a la historia del club

Una nueva obra gastronómica en el estadio con mayor capacidad de Sudamérica trae consigo una importante carga simbólica.

Estadio Monumental. Foto: NA/Juan Foglia.

Apenas unos meses después de que Boca Juniors se transformará en el primer club argentino en tener un convenio con Hard Rock para abrir un restaurante a pocos metros del césped de La Bombonera, River Plate espera la apertura de un nuevo sitio gastronómico en El Monumental antes de fin de año.

Al igual que Banda, el restaurante ubicado en la Centenario, y Glorias, situado junto al Museo River, el nuevo restaurante también estará ubicado dentro del Monumental, en este caso sobre Avenida Udaondo, en la zona de la Tribuna Belgrano. Su nombre, 1901, es una clara referencia al año de fundación del club.

Estadio Monumental. Foto: River Plate.

Las obras ya iniciaron en el estadio con la colocación del vidrio exterior del espacio, por lo que la dirigencia millonaria proyecta la inauguración para el próximo mes de diciembre.

Cómo son los 11 tragos temáticos de Banda, el otro restaurante de River Plate

Desde que abrió sus puertas el 4 de septiembre de 2023, miles de hinchas sueñan con ir a disfrutar un buen momento en Banda, el restaurante que ofrece unas vistas estupendas del campo de juego del Monumental.

Los comensales que logran llegar a una de sus mesas encuentran la sorpresa más grande en la sección de “Los cocktails Monumentales” de la carta. Allí, se ofrecen unos tragos temáticos espectaculares: