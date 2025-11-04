A la espera de la renovación de Colapinto, Briatore estuvo en Argentina: los motivos

El principal asesor de Alpine viajó a Buenos Aires semanas atrás, mientras se esperan novedades acerca del futuro del argentino.

Flavio Briatore y Franco Colapinto. Foto: Instagram @briatoreflavio

Todo indica que la continuidad de Franco Colapinto en Alpine es una realidad. A falta del anuncio oficial de la escudería y la Fórmula 1, se conocen nuevos detalles que indican que el argentino estará en la competencia en la próxima temporada.

Flavio Briatore, principal asesor del equipo, estuvo en Argentina hace pocas semanas, en un paso clave para la renovación del joven nacido en Pilar.

Flavio Briatore y Franco Colapinto Foto: Instagram @briatoreflavio

Briatore en Argentina: por qué viajó antes de la renovación de Colapinto

El italiano pasó por Buenos Aires tras el Gran Premio de Estados Unidos con un objetivo: reunirse con los sponsors del piloto de cara a las 2026, donde acompañará a Pierre Gasly.

La información fue brindada por el sitio francés, L’Auto-Journal, que indicó que el principal encuentro estuvo con directivos de Mercado Libre.

El momento de las reuniones fue más que particular: se dio días después de que Colapinto haya desobedecido una orden del equipo y haya superado a su propio compañero en la última vuelta en Austin, Texas.

Briatore elogió a Colapinto Foto: Reuters

Hasta el momento, se desconoce si el argentino firmará un contrato por una o dos temporadas con Alpine. De todos modos, ya se da por hecho que correrá en la temporada 2026, donde entrará en vigencia un importante cambio en el reglamento de la Fórmula 1.

Mientras tanto, la nota publicada por el sitio francés advierte de importantes internas en la escudería. François Provost, nuevo CEO de Renault, buscaba junto a otros directivos apartar de su puesto a Flavio Briatore. Cabe recordar que el equipo pasará a utilizar motores Mercedes desde 2026, cuando hasta 2025 estaban impulsados por Renault.

Se espera que el anuncio sobre la renovación de Franco Colapinto se realice antes del Gran Premio de Brasil 2025, que comenzará este viernes 7 de noviembre.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Foto: REUTERS

El cronograma del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1 : 11:30.

Clasificación de la carrera sprint: 15:30.

Sábado 8 de noviembre

Carrera sprint : 11:00.

Clasificación: 15:00.

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00.

Franco Colapinto aparece en el poster del GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: X @F1

