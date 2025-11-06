Futbolistas en la mira: uno por uno, los jugadores que se juegan su futuro en River en el Superclásico

El próximo domingo se juega un partido crucial para muchos apellidos que no cuentan con el aval del hincha millonario.

River Plate, con el Superclásico entre ceja y ceja. Foto: Federico Peretti via Reuters Con

Pese a que Marcelo Gallardo recientemente extendió hasta diciembre de 2026 su contrato con River Plate, el club está inmerso en una crisis de resultados que puede llevarse puesto a más de un futbolista. Más aún teniendo en cuenta que este domingo a las 16:30, el Millonario se enfrentará a Boca Juniors.

Teniendo en cuenta que el plantel enlazó cuatro derrotas en su estadio y ganó apenas dos partidos en las últimas ocho salidas, además de ser eliminado sin objeciones de las copas Libertadores y Argentina, hay tres futbolistas que están en la cuerda floja y deben cambiar su imagen en el Superclásico.

Paulo díaz, uno de los apuntados en River Plate. Foto: REUTERS

De los que suelen sumar minutos, Kevin Castaño, Miguel Borja y Paulo Díaz son los más resistidos por el hincha. Todos tienen un factor en común: por ellos se desembolsó mucho dinero y el rendimiento actual no es el esperado.

Kevin Castaño debe levantar su nivel en el Superclásico

River desembolsó 12.860.000 euros netos para quedarse con el mediocampista colombiano, en una de las novelas más largas del primer mercado de pases del año, cuando el Krasnodar ruso se resistía a liberarlo.

Kevin Castaño. Foto: X @RiverPlate

En su primer semestre mostró un rendimiento sólido y se destacó entre los mejores del plantel, pero desde el Mundial de Clubes su nivel cayó notablemente, dejando atrás las virtudes que habían convencido al “Muñeco” de incorporarlo.

Aún pesa, además, la insólita ocasión que desperdició ante Palmeiras en Brasil, cuando decidió no rematar en una jugada que pedía a gritos el gol.

Miguel Borja, el más resistido por el hincha de River

El “Colibrí” aparece como uno de los principales candidatos a dejar el club en diciembre. Su contrato está próximo a finalizar y todo indica que no habrá renovación, por lo que podría marcharse con el pase en su poder, pese a los 8 millones de dólares que River invirtió en su fichaje.

Miguel Borja. Foto: NA

Sus rendimientos ya no convencen a la gente y los dos penales fallados, primero ante Independiente Rivadavia y luego frente a Gimnasia, lo colocaron en el centro de las críticas.

Paulo Díaz, hora de demostrar su jerarquía en los partidos importantes

El defensor chileno tuvo tramos de gran nivel en los que se consolidó como el mejor zaguero del equipo, aunque también mostró falencias en partidos clave, como en la ida frente a Palmeiras.

Si bien podría ganarse un lugar en el once para enfrentar a Boca, el Superclásico representa una prueba fundamental para él, tanto por los años que lleva vistiendo la camiseta de River como por el difícil momento colectivo en el que el equipo no logra encontrar respuestas.