Franco Colapinto en Fórmula 1 2026: qué se sabe del inminente anuncio de renovación de contrato con Alpine

El argentino se prepara para el Gran Premio de Brasil, mientras se esperan novedades sobre su futuro en la competencia.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Foto: REUTERS

Todo indica que este viernes será el anuncio oficial de la renovación de contrato de Franco Colapinto con Alpine. En la previa del Gran Premio de Brasil 2025, es inminente la confirmación de que el argentino estará en la Fórmula 1 también en 2026.

La publicación de Alpine

El primer paso lo dio la escudería francesa, ya que durante la noche del jueves publicó una fotografía con los números “071125″ y un escueto texto que dice: “¿Ya hiciste los cálculos?“. Rápidos y furiosos, varios fanáticos sacaron cuentas y la suma de dichos números da “43″, el número de Colapinto.

La enigmática publicación de Alpine sobre Franco Colapinto. Foto: X @AlpineF1Team

De esta manera, Alpine revolucionó las redes sociales y, según los números, todo parecería indicar que la renovación del piloto argentino podría hacerse oficial este viernes 7 de noviembre de 2025, fecha del primer día del GP de Brasil, el más cercano a la Argentina.

Tras un año complejo con Alpine, con un monoplaza que estuvo por debajo de las expectativas, hay esperanza para el 2026: se repite la dupla y se cambia el motor, que estará a cargo de Mercedes. El cambio de reglamento que se implementará en la próxima temporada también puede ofrecerle buenas noticias a la escudería francesa, que podría dar un salto y pelear por mejores lugares.

Pierre Gasly y Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Qué dijo Franco Colapinto antes del Gran Premio de Brasil 2025

Franco Colapinto hizo declaraciones a la prensa en la previa del Gran Premio de Brasil, momento que indicó como el más esperado de su año. “Desde que empecé el año sabía que no iba a ser piloto titular, si soñaba con una sola cosa, era con correr en Interlagos con todos los aficionados, con toda la gente apoyándome. Era lo único que quería hacer: estar acá como piloto titular y estar acá con Alpine", expresó durante el jueves.

El argentino se mostró esperanzado, ya que "sé que acá habrá muchísimos argentinos y no puedo esperar para disfrutar con ellos. Estoy muy agradecido de poder correr y de tener tanto apoyo aquí en Brasil". Y destacó su vínculo con el país: "Brasil para mí es como un segundo hogar. Vine aquí cuando era muy joven. Sé que en el fútbol u otros deportes hay mucha competencia entre Argentina y Brasil, pero creo que el automovilismo es diferente".

Franco Colapinto correrá por segunda vez en el GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

“Así que amo Brasil, tengo mucho apoyo aquí y estoy muy agradecido por eso, pero estoy extremadamente contento de ver que ambos países se llevan bien y que no existe esa pelea como en otros deportes. Me encanta que eso esté pasando en la Fórmula 1”, completó.

Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre: 11:30.

Clasificación Sprint: 15:30.

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00.

Clasificación: 15:00.

Domingo 9 de noviembre