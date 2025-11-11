Escándalo en España: Lamine Yamal fue desafectado por tratarse la pubalgia sin informarle a los médicos de la Selección

La joya del Barcelona no disputará los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, ante Georgia y Turquía. El fuerte comunicado de la Real Federación Española de Fútbol.

Lamine Yamal. Foto: X @SEFutbol

El escándalo sacude a la Selección de España. Lamine Yamal fue desafectado por el entrenador Luis de la Fuente tras conocer con “sorpresa” y “malestar” que se sometió el lunes a un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia” por la pubalgia que arrastra, sin informar al cuerpo médico.

De esta manera, la joya del Barcelona no disputará los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, ante Georgia y Turquía.

“Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, informó la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado.

Lamine Yamal. Foto: NA/REUTERS

En su escrito, la RFEF aportó todos los detalles, como en cada información médica que difundió desde las declaraciones del técnico del Barcelona, Hansi Flick tras la ventana de septiembre, cuando aseguró que De la Fuente “no cuida a los jugadores”, por la lesión de Yamal tras dos partidos con unas molestias que derivaron en pubalgia.

“Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección, teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días”, informó la RFEF.

De esta manera, ante la cercanía de los partidos en Tiflis ante Georgia, el próximo sábado, y frente a Turquía en Sevilla, el martes 18 de noviembre, De la Fuente desconvocó a Lamine Yamal, que regresa este martes a Barcelona para tratarse en su club.

“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”, sentenció la Federación.

Barcelona afirmó que la RFEF fue informada “de inmediato”

Fuentes del Barcelona le afirmaron a la agencia EFE que los servicios médicos del club informaron “inmediatamente” a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) del tratamiento al que fue sometido Lamine Yamal por la pubalgia que arrastra.

La versión del Barça contrasta con el comunicado emitido por la Federación, que mostró su “sorpresa” y “malestar” por el “procedimiento invasivo de radiofrecuencia” al que se sometió el futbolista. La RFEF sostiene que no fue informada de dicho tratamiento, algo que el Barcelona niega.

En este sentido, las mismas fuentes de la entidad azulgrana puntualizan que Lamine Yamal continúa bajo la supervisión de los servicios médicos del club, que mantienen una comunicación constante con la RFEF.