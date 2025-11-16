Calculadora en mano: qué necesita Independiente para meterse en la Copa Sudamericana 2026

El “Rojo” ganó sus últimos cuatro partidos en el Torneo Clausura y sueña con volver a disputar el torneo internacional.

Independiente enfrentó a Rosario Central en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Foto: X/REDES@Independiente)/NA

Independiente cerró su participación este sábado en el Torneo Clausura con un triunfo por 1-0 ante Rosario Central gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos.

Pese a que no clasificó a los playoffs del Torneo Clausura gracias al arranque complicado que tuvo, en el que no ganó ninguno de sus primeros 12 partidos, el “Rojo” tiene una mínima chance de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Foto: X @Independiente

Qué necesita Independiente para meterse en la Sudamericana 2026

Para que esto ocurra, se tiene que dar una combinación de resultados que parece muy complicada, aunque no es imposible. Primero, Huracán no le debe ganar a Barracas Central este lunes, en la decimosexta fecha del Torneo Clausura. Además, Lanús debe ganar la Copa Sudamericana y el título en el torneo local debe quedar en manos de un equipo que termine arriba de Independiente en la tabla anual.

En caso de clasificar a la Copa Sudamericana, Independiente podría ilusionarse con pelear en el plano internacional, ya que bajo la conducción de Gustavo Quinteros como director técnico consiguió un muy buen funcionamiento en las últimas fechas y se ilusiona con lo que pueda llegar en el 2026.

El “Rojo” disputó este año la Copa Sudamericana y quedó eliminado en los octavos de final ante Universidad de Chile, luego de ser descalificado por los incidentes que se vivieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.