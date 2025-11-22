Libres y sin costo para contratar: los futbolistas argentinos que están sin club

El cierre de la temporada deja a numerosos futbolistas argentinos en busca de destino: referentes, experimentados y ex promesas quedaron libres y esperan una nueva oportunidad para relanzar sus carreras.

Darío Benedetto se quedó sin club luego de su paso por Newell's. Foto: X/@Newells

Con el fin del Torneo Clausura 2025 y la temporada, muchos jugadores del fútbol argentino renuevan sus clubes, mientras que otros tanto -en ese mercado de pases tan ajetreado- quedan en condición de libres. Estos últimos necesitan de manera imperiosa buscar un lugar en donde demostrar sus dotes como deportistas, además de que su costo gratuito los vuelve atractivos para los equipos.

Los futbolistas que se encuentran sin club buscarán encarar una temporada que sea más positiva y con más minutos en cancha. El listado incluye a jugadores con pasado en equipos como Boca, por lo que quieren una nueva oportunidad para destacar.

Jugadores del fútbol argentino sin club

Entre los argentinos sin club aparecen varios nombres conocidos por los futboleros. Uno de ellos es Esteban Rolón, volante surgido en Argentinos, de último paso por Boca y Belgrano, en este último a préstamo.

Tras rescindir con el club xeneize en julio, no logró acordar con ningún equipo, más allá de una propuesta de Sarmiento que no lo terminó de convencer.

Esteban Rolón también quedó libre. Foto: X/@ExMerianismo

A su situación se suma la de Darío Benedetto, quien dejó Newell’s tras la salida de Cristian Fabbiani y espera una nueva oportunidad. El “Pipa”, de 35 años, acumula casi dos temporadas sin convertir, pero aún confía en encontrar un proyecto que le permita volver a competir.

La lista continúa con jugadores de considerable recorrido en Primera. Federico Lértora, mediocampista de 35 años, quedó libre en julio tras su etapa en Querétaro de México; mientras que Damián Pérez, experimentado lateral izquierdo, se desvinculó de Defensa y Justicia luego de un breve paso por el Halcón.

Otro caso es el de Leonel Di Plácido, lateral derecho con pasado en la órbita de la Selección, quien regresó a Lanús tras su préstamo en Sport Recife, pero terminó quedando con el pase en su poder.

A estas caras conocidas se suman Gonzalo Escalante, volante formado en Boca con gran trayectoria en España, recientemente liberado por Cádiz; Santiago Cáceres, ex Vélez y Villarreal, sin club desde enero; y Lucas Vera, mediocampista con pasado en Huracán y Lanús, libre desde su salida del Al-Wahda de Emiratos Árabes.

Federico Lértora supo vestir los colores de Colón de Santa Fe, entre otros. Foto: X/@StreetsWont4get

El listado también incluye nombres que alguna vez fueron grandes promesas del fútbol argentino. Alan Ruiz, de 32 años, ex Gimnasia, San Lorenzo y Colón, quedó libre del Estrela Amadora de Portugal. Y Julián Velázquez, marcador central surgido en Independiente y con experiencia internacional, rescindió en el PSBS Biak de Polonia.

