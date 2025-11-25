Cinco años sin Diego: el emotivo posteo de Lionel Messi en el aniversario de la muerte de Maradona

El capitán de la Selección le dedicó unas sentidas palabras en homenaje al Diez. Mirá el mensaje en la nota.

Lionel Messi y Diego Maradona, Selección argentina, NA

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, en una jornada en la que personalidades, clubes y entidades vinculadas al fútbol rindieron homenaje, Lionel Messi no se quiso quedar afuera.

A través de una historia de Instagram, el capitán argentino eligió una foto en blanco y negro en la que el Pelusa lo levanta para recordar una fecha muy especial para todos los argentinos.

Posteo de Lionel Messi a cinco años de la muerte de Diego Maradona. Foto: IG

El futbolista no acompañó la imagen con palabras, pero recordó un momento muy especial de la relación entre ambos: el Diez, en su etapa como jugador, lo eligió como su sucesor y la Pulga comenzó su etapa como número 10 tras la renuncia de Riquelme.

El otro gran homenaje de la Pulga al Diez

A días de la muerte de Maradona, Lionel Messi, aún en el Barcelona, dio, posiblemente, el mejor homenaje para el Diez.

Luego de un gol ante el Osasuna, el argentino se sacó la camiseta blaugrana y debajo tenía la camiseta 10 de Newells que Diego usó en el inicio de la década del ‘90.

Lionel Messi, Barcelona, homenaje a Diego Maradona, Barcelona, Reuters

Posteriormente, en una nota con TyC Sports, el capitán argentino recordó el momento con un toque especial, bien maradoneano: “La noche anterior al partido estaba acostado con Antonela y le decía: ‘Algo le tengo que hacer...’ Y yo tengo una parte de museo con trofeos y camisetas arriba. Entonces voy a ver que había, buscando una de la Selección o algo de él. Subí y me encontré que la puertita que siempre está cerrada, esa vez justo estaba abierta. En una silla, estaba la 10 de esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi. No sé porqué estaba ahí. Ni me acordaba que la tenía. La vi así y dije: ‘Ya está”.

De Diez a Diez, de ídolo a ídolo y de crack a crack. La leyenda continúa en la zurda de Lionel y siempre con la camiseta celeste y blanca.