Tenía 36 años: de qué murió Santiago “Pulga” Fredes, entrenador del Club Luján

El equipo de la Primera C lamentó el fallecimiento de su técnico, quien pasó sus últimos días internado en el Sanatorio Austral de Pilar.

Murió Santiago "Pulga" Fredes, técnico del Club Luján. Foto: X

Hay dolor en el mundo del Ascenso del fútbol argentino. Este martes se conoció la muerte de Santiago “El Pulga” Exequiel Fredes, director técnico del Club Luján de la Primera C, de solo 36 años.

El hombre pasó sus últimos días internado en el Sanatorio Austral de Pilar, producto de malestar que sintió después de un amistoso ante JJ Urquiza.

Murió Santiago "Pulga" Fredes, técnico del Club Luján. Foto: NA

De qué murió Santiago “Pulga” Fredes, técnico de Luján

La Agencia Noticias Argentinas informó que el exfutbolista fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré, una afección autoinmune que generó debilidad muscular y pérdida de sensibilidad. Pese a permanecer hospitalizado varios días, su cuadro no logró revertirse.

“El Pulga nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador”, expresó Luján en un comunicado institucional. Allí también destacaron su “entrega, pasión y calidad humana”, valores que marcaron su paso por el club.

Fredes venía de completar una gran campaña en 2025, donde el Lujanero terminó segundo en su zona y avanzó hasta los cuartos de final del Reducido. Con 14 victorias en 19 partidos, su equipo había sido una de las revelaciones del torneo. Desde su internación, el plantel continúo trabajando bajo el resto del cuerpo técnico de cara a la temporada 2026.

Murió Santiago "Pulga" Fredes, técnico del Club Luján. Foto: Redes sociales

Hace pocas semanas, el club había anunciado la renovación del DT con un video emotivo. Fredes había prometido ir por “una nueva ilusión” y buscar el salto de categoría que el Lujanero persigue desde hace años.

Su vínculo con el club era profundo: formado en Vélez, debutó profesionalmente en Luján en 2011 y regresó varias veces a lo largo de su carrera. Pasó por Flandria, Defensores Unidos y Excursionistas, hasta que en 2018 volvió definitivamente para retirarse y ponerse el buzo de entrenador. Primero fue coordinador de inferiores y luego asumió la Primera en 2025.

El mensaje del Chiqui Tapia tras la muerte de Santiago "Pulga" Fredes, técnico del Club Luján. Foto: Captura de pantalla

Uno de los momentos más recordados de su etapa como jugador fue el penal decisivo “picado” en la final por la permanencia ante San Miguel en 2013, acción que salvó a Luján del descenso a la Primera D y quedó grabada en la memoria de los hinchas.

En medio del dolor, el club suspendió todas las actividades en su sede social.