Un clásico de Navidad: a qué hora es y por dónde pasan “El Programa de Lavecchia” este 24 de diciembre

El clásico futbolero ya se volvió una tradición para estas Navidades. Horarios y canales para disfrutar de otra edición más del Programa de Lavecchia.

"El Programa de Lavecchia" es uno de los clásicos de fin de año. Foto: Los Andes

El Programa de Lavecchia ya es un clásico en los hogares argentinos para Navidad y Año Nuevo. “¿Cuándo Arranca el ‘Programa de Lavecchia’?; “Poné TyC”; son algunas de las frases más repetidas durante esta época. Consiste en una emisión televisiva que repasa los mejores momentos del deporte nacional e internacional, muy vinculado al mundo del fútbol.

Fernando Lavecchia es un periodista de TyC Sports que tiene presencia en la pantalla televisiva desde hace más de 30 años. Esta edición se grabó en el Estadio de Independiente Rivadavia de Mendoza y se puede ver en el Canal 106 y 1016 de Telecentro.

El Programa de Lavecchia tendrá lugar este 24 de diciembre. Foto: NA.

A qué hora es “El programa de Lavecchia” este 24 de diciembre

Según indica la programación del canal, comenzó este miércoles 24 de diciembre a las 19. En su cuenta de X, el periodista anticipó: “Estamos preparando todo. No se inquieten”.

Se trata de la edición vigesimoséptima (27°) del programa, que se emite ininterrumpidamente desde 1998. Sin embargo, al principio no estaba planeado que se vuelva un clásico navideño, sino que sería simplemente un bloque temporal.

Fue en 2001 cuando se transformó en un programa como tal, que incluyó no solo golazos, sino también errores y situaciones curiosas de cada temporada futbolística. El cariño que cosechó en el corazón de los futboleros terminó bautizando el nombre del programa. Así nació El programa de Lavecchia y se volvió parte de la tradición familiar y un ritual navideño típico de todos los años.