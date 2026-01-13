Nigeria festeja uno de sus goles contra Argelia en la Copa Africana de Naciones 2025. Foto: X/@todonoticias

Un hecho bochornoso se vincula con el fútbol y con la selección de Argelia, que será rival de la Selección Argentina en la fase de grupos del próximo Mundial a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) criticó duramente las decisiones arbitrales en el último partido que disputaron por la Copa Africana de Naciones 2025 (que se está jugando en enero 2026), en el cual perdieron ante Nigeria por 2 a 0 y quedaron eliminados de la competencia en los cuartos de final.

Así, la FAF presentó duras críticas contra el arbitraje de ese partido y las mismas las extendió a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y a la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA), el ente que regula todas las asociaciones de los países y es el encargado de organizar los Mundiales.

¿Quién es el árbitro tan criticado por la Selección de Argelia?

El apuntado es el referee Issa Sy, de 41 años y nacionalidad senegalesa, que tiene vasta trayectoria como árbitro internacional y forma parte de los colegiados que designa la FIFA desde 2015. Por ejemplo, ha dirigido en el último Mundial de Clubes de la FIFA 2025, donde participaron Boca y River.

El árbitro senegalés de 41 años, Issa Sy. Foto: Google.

Nigeria 2 - Argelia 0, el partido de la polémica

El partido que suscitó la polémica se disputó el pasado 10 de enero en el Gran Estadio de Marrakech y tuvo a Nigeria como gran protagonista del juego, que ganó con goles de Victor Osimhen y Akor Adams en los segundos 45 minutos.

Una de las polémicas que más generó discordia fue un supuesto penal a favor de Argelia no cobrado por Issa Sy, por una mano en el área de Nigeria. Por supuesto, los medios argelinos se hicieron eco de estas críticas y cuestionaron fuertemente al árbitro del juego.

El encuentro acabó con tensiones y altercados entre los jugadores y un intento de invasión del campo por parte de los aficionados.

Nigeria vs. Argelia por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025. Video: X/@ClaroSports

La Copa Africana de Naciones 2025 continúa con encuentros por las semifinales del torneo, con juegos este miércoles 14 de enero entre Senegal vs. Egipto y Nigeria vs. Marruecos, por un lugar en la final de la competencia.

El máximo ganador de esta competencia que comenzó en el año 1957 es Egipto, con siete títulos. Le sigue Camerún con 5; Ghana con 4; Nigeria y Costa de Marfil, cada uno con 3 conquistas. Justamente, el último campeón en la edición de 2023 fue Costa de Marfil, pero no podrá revalidar su título al ya haber quedado eliminada.

Hay que recordar que Argelia será el primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026, partido que se disputará el próximo 16 de junio de 2026.

El descargo completo de la Selección de Argelia contra el árbitro del partido

Tras la eliminación de la selección nacional en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025, la Federación Argelina de Fútbol desea dirigir el siguiente mensaje a los aficionados de la selección nacional: “Si bien reconoce el resultado del partido, la Federación Argelina de Fútbol hace un llamamiento a todos los aficionados argelinos para que muestren su solidaridad y se unan a la selección nacional, que está en una fase de reconstrucción y continúa su trabajo y desarrollo”.

En menos de cinco meses se avecinan acontecimientos importantes, entre ellos la final del Mundial, que exige unidad colectiva, tranquilidad y apoyo de todos. Los jugadores y miembros del cuerpo técnico han demostrado compromiso y seriedad a lo largo de la competición, lo que merece el reconocimiento y el estímulo de toda la familia del fútbol nacional.

La selección de Argelia y un duro descargo contra el árbitro senegalés, Issa Sy. Foto: X/@latinus_us

Sin embargo, la Federación Argelina de Fútbol no puede ignorar las decisiones arbitrales del último partido, que suscitaron interrogantes y provocaron un descontento generalizado, ya que afectaron a la credibilidad del arbitraje africano y no sirven a la imagen del fútbol africano a nivel internacional.

En consecuencia, la Federación Argelina de Fútbol se puso en contacto con la Confederación Africana de Fútbol, ​​así como con la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, ​​presentando una denuncia oficial acompañada de una solicitud de apertura de una investigación, con el fin de aclarar lo sucedido y tomar las medidas adecuadas de conformidad con la normativa aplicable.

Durante esta etapa se deben extraer los aprendizajes necesarios de esta participación, para fortalecer el trabajo realizado y prepararse para los desafíos que vienen, con el objetivo de regresar con un desempeño más fuerte y competitivo.

La Federación Argelina de Fútbol (FAF). Foto: X/@LesVerts

La Federación Argelina de Fútbol seguirá trabajando con constancia y determinación, poniendo a su disposición todas las capacidades humanas, técnicas y organizativas necesarias, para que la selección nacional siga estando entre los mejores equipos y sea un motivo de orgullo, alegría y honor para la juventud argelina.

La Federación Argelina de Fútbol expresa su sincero agradecimiento a todos los aficionados y a los medios de comunicación que acompañaron a la selección nacional en esta aventura continental. También agradece a las autoridades públicas su apoyo y la provisión de los recursos necesarios para el beneficio de la selección.

Para concluir, la Federación Argelina de Fútbol renueva su plena confianza en el grupo, en el cuerpo técnico y en todos aquellos que trabajan para hacer avanzar el fútbol nacional.