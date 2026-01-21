Marino Hinestroza. Foto: X

Terminó la novela del verano del extremo colombiano Marino Hinestroza y Boca Juniors. El delantero de 23 años no será parte del plantel que dirige Claudio Úbeda y rompió el silencio tras la confirmación del pase caído.

Hinestroza seguirá su carrera profesional en el Vasco da Gama de Brasil. Boca se queda así sin el jugador que durante semanas estuvo buscando, y tiene la necesidad de continuar activo en el mercado de pases, para reforzar la zona ofensiva del campo.

Marino Hinestroza no va a jugar en Boca. Foto: Instagram @maarii_angulo

¿Qué dijo Hinestroza tras su frustrada llegada a Boca?

El jugador que hasta hace pocos días era jugador de Atlético Nacional rompió el silencio tras su frustrado pase a Boca y la periodista Yoana Don compartió en redes sociales una conversación con el atacante de 23 años.

“Qué lindo hubieras sido”, dijo el jugador que será refuerzo del equipo carioca. Así, Hinestroza deja en claro que las negociaciones con Boca están caídas y que le hubiera gustado haber jugado con la camiseta azul y oro.

Una de las historia de Hinestroza cuando todavía estaban vigentes las negociaciones con Boca. Foto: Captura Instagram

De esta manera, Boca se prepara para afrontar el torneo local y la Copa Libertadores sin refuerzos, además de tener que participar de la Copa Argentina.

Mientras tanto, Boca se medirá este próximo domingo en La Bombonera ante Deportivo Riestra en el primer partido del campeonato local. Lo que preocupa es que no contará con las presencias de tres de sus delanteros: Migue Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani, todos ausentes por lesión.

Por todas estas bajas, Claudio Úbeda deberá improvisar y definir quién acompañará a Exequiel Zeballos en el ataque xeneize.