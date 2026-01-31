Boca Juniors perdió muchos socios en el último año. Foto: X @BocaJrsOficial

Boca Juniors atraviesa un retroceso inédito en su masa societaria: según un informe oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el club perdió más de 40 mil socios en apenas un año, al cierre de 2025. La caída representa un 12,8% del padrón y marca un quiebre significativo en una institución históricamente asociada a la masividad y al fuerte sentido de pertenencia.

De acuerdo con los datos difundidos, Boca pasó de tener 323.853 socios en 2024 a 282.644 en 2025. En términos concretos, la pérdida fue de 40.942 personas en solo 12 meses, el descenso más pronunciado de los últimos años. El dato no solo impacta desde lo estadístico, sino que abre interrogantes profundos sobre el vínculo entre el club y sus hinchas.

La hinchada de Boca Juniors. Foto: NA

Durante décadas, Boca construyó gran parte de su identidad alrededor de la idea de ser “la mitad más uno”, una consigna que sintetizaba su carácter popular y multitudinario. Sin embargo, este fuerte retroceso en la cantidad de socios pone en discusión ese concepto y obliga a repensar cómo se relaciona hoy el club con su base social.

La merma tiene consecuencias concretas: menos socios implica una caída en los ingresos, una reducción en la representatividad interna y una pérdida de peso institucional. Pero, sobre todo, afecta el sentido de pertenencia que históricamente distinguió al club xeneize frente a sus rivales.

La pérdida de socios adherentes en Boca

El informe de la AFA detalla que la categoría más golpeada fue la de socios adherentes. Este segmento, creado para canalizar la enorme demanda de hinchas que querían asociarse, pasó de 121.079 personas en 2024 a 98.820 en 2025.

La baja supera los 22 mil socios y resulta clave, ya que los adherentes funcionaban como la principal puerta de entrada a la vida institucional del club, con la expectativa de acceder a más beneficios y, eventualmente, ascender a categorías superiores.

Boca tiene cada vez menos socios. Foto: NA

Las causas de esta sangría generan debate. Entre los factores aparecen el impacto de la situación económica, con cuotas cada vez más difíciles de sostener, el descontento deportivo e institucional y las dificultades para acceder a entradas y beneficios concretos. Todo indica que se trata de un fenómeno multicausal que Boca deberá analizar si pretende recuperar a su gente.